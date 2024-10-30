هاجر الشرنوبي عن مصطفى فهمي: "شخصية من الزمن الجميل تكرارها نادر"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وكتبت الشرنوبي، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، اتشرفت بالشغل مع الأستاذ في مسلسل لم يعرض بعد اسمه الحرير المخملي".

وتابعت: "كان في دور والدي .. ذوق .. راقي، أخلاق .. إحترام .. حب للحياة".

وأضافت: "شخصية من الزمن الجميل تكرارها نادر.. الله يرحمك يا أستاذ مصطفى، ويصبرك يا أستاذ حسين ويصبر أهله وأحبائه".

يذكر أن، الفنان مصطفى فهمي، تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.