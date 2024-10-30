صور من مراحل عمرية مختلفة للنجم الراحل مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز ٨٢ عام بعد صراع مع المرض

مصطفى فهمي عرف بوسامته وتجسيده الأدوار الأرستقراطية، فهو "ابن الباشوات" الذي دخل الفن من بوابة التصوير السينمائي

وتاريخ النجم الراحل حافل بالأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، من أبرزها: (دموع في عيون وقحة، مشوار امرأة، قصة الأمس، حياة الجوهري، الخادمة، أيام في الحلال)

وعلى الرغم من وسامته وتصنيفه واحدا من أوسم النجوم على الساحة، إلا أنه لم يعتمد على وسامته في أعماله، بل اعتمد بشكل كبير على موهبته وحضوره

مصراوي يعرض لكم مجموعة صور من مراحل عمرية مختلفة للفنان الراحل مصطفى فهمي