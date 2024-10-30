إعلان

صور من مراحل عمرية مختلفة للنجم الراحل مصطفى فهمي

05:16 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته رانيا فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي وشقيقه حسين
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته الإيطاليه ونجله
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي في شبابه رفقة سعاد حسني
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي رفقة عائلته
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته رانيا فريد شوقي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 20 صورة
    مصطفى فهمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز ٨٢ عام بعد صراع مع المرض

مصطفى فهمي عرف بوسامته وتجسيده الأدوار الأرستقراطية، فهو "ابن الباشوات" الذي دخل الفن من بوابة التصوير السينمائي

وتاريخ النجم الراحل حافل بالأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، من أبرزها: (دموع في عيون وقحة، مشوار امرأة، قصة الأمس، حياة الجوهري، الخادمة، أيام في الحلال)

وعلى الرغم من وسامته وتصنيفه واحدا من أوسم النجوم على الساحة، إلا أنه لم يعتمد على وسامته في أعماله، بل اعتمد بشكل كبير على موهبته وحضوره

مصراوي يعرض لكم مجموعة صور من مراحل عمرية مختلفة للفنان الراحل مصطفى فهمي

مصطفى فهمي الراحل مصطفى فهمي الفنان مصطفى فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هاجر الشرنوبي عن مصطفى فهمي: "شخصية من الزمن الجميل تكرارها نادر"

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو