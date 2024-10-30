مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير

كتب-مصطفى حمزة:

معاناة النجم محمد منير، من أزمة صحية، وحجزه في الرعاية المركزة، بإحدى المستشفيات، هل هي حقيقة؟ أم شائعة؟

كشفت نانسي عبد العزيز المقربة من "الكينج محمد منير" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تفاصيل حالته الصحية:"ما يتردد عن تواجد الكينج في العناية المركزة، غير صحيح".

وتابعت:" النجم محمد منير، حضر إلى المستشفى اليوم، من أجل إجراء كشف عادي، بعد حرصه أمس على التواجد طوال اليوم مع الفنان أحمد عصام، بمقر عزاء والده، إلى جانب المجهود المكثف له لتجهيز أغاني جديدة".

النجم محمد منير، شارك مؤخرا مع المطربة أنغام، بالغناء باحتفالية إتحاد القبائل العربية، في أول ظهور بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.