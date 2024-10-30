مصطفى فهمي.. ابن الباشوات الوسيم الذي أحب الحياة وهزمه السرطان

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

منذ ساعات، رحل عن عالمنا الفنان الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عام، بعد صراع مع المرض

النجم الوسيم مصطفى فهمي، أو "ابن الباشوات" كما أطلق عليه جمهوره، هو الشقيق الأصغر للنجم حسين فهمي الذي سبقه للنجومية وعالم الفن

وُلد مصطفى فهمي في 13 سبتمبر 1942، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، وكان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى، وجدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي

مصطفى فهمي عرف بأيقونة للرقي والوسامة، وابتعد طوال حياته عن الدخول في خلافات أو مشاحنات مع زملائه بالوسط الفني، كما كان مقلا في ظهوره الإعلامي

الفتى الوسيم درس في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير.

وبدأ مصطفى فهمي مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم "أين عقلي".

وعلى الرغم من أنه لم يكن نجم شباك أو أحد نجوم الصف الأول وقتها مصل شقيقه الأكبر، إلا أنه قدم أعمالا خالدة منها: "الرجل الذي أحبه، دموع في عيون وقحة، امرأة وثلاثة وجوه، أيام في الحلال، القلب يخطيء أحيانا".

في بداية حياته تزوج سيدة إيطالية وأنجب منها (عمر ودينا)، ثم تزوج من الممثلة رانيا فريد شوقي منذ عام 2007 واستمر زواجهما ٥ سنوات، أما عن آخر زيجاته فكان من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015 وأعلنا طلاقهما عام 2021.

الفنان مصطفى فهمي خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم بالمخ في أغسطس الماضي، ومنذ أيام تدهورت صحته ليرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم