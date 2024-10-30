سهير رمزي ويسرا الأكثر حضورًا.. ثنائيات في مشوار مصطفى فهمي- صور

كتب-مصطفى حمزة

شهد مشوار النجم الراحل مصطفى فهمي، مشاركته البطولة مع أبرز النجمات، منذ بداية بداية ظهوره مع السندريلا سعاد حسني، في فيلم "أين عقلي".

ومع تعدد أعمال الفنان الذي رحل عن عالمنا اليوم، في السينما و التلفزيون، تعد النجمة سهير رمزي، صاحبة الحضور الأبرز في مختلف محطات الراحل مصطفى فهمي.

وكانت بداية ثنائية الراحل ، مع النجمة سهير رمزي، عام 1976، في فيلم "وجها لوجه"، وفي نفس العام قدما معا "نبتدي منين الحكاية"، الذي يعد أول فيلم يقوم ببطولته الفنان الراحل مصطفى فهمي.

ومع صعود نجم الفنان الراحل من نهاية السبعينات، حتى فترة الثمانينات، شارك مع النجمة سهير رمزي، في عدة أفلام ، مثل كلهم في النار، إمرأة من دمي، البنت اللى قالت لاء، الملاعين، الرحمة يا ناس، الصدمة، الشباك.

وعندما قررت النجمة سهير رمزي تقديم البطولة في الدراما التليفزيونية في عام 2006، بمسلسل "حبيب الروح"، كان شريكها في بطولته النجم مصطفى فهمي

يسرا

وحظت النجمة يسرا ، بمشاركة النجم الراحل مصطفى فهمي، في عدة أعمال، منها أفلام" قصر في الهواء"، و" إبتسامة واحدة تكفي"، إلى جانب مسلسلات "بعد العاصفة"، و" دموع في عيون وقحة"، و"حياة الجوهري".

يذكر ان النجم الراحل مصطفى فهمي، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، في مسجد النيل.