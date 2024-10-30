نجل الفنان حسن يوسف يكشف موعد ومكان عزاء "الولد الشقي"

كتبت- نوران أسامة:

كشف عمر حسن يوسف نجل الفنان الراحل حسن يوسف، عن موعد ومكان العزاء، وذلك المقرر إقامته يوم السبت المقبل بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.

وكتب "عمر"،عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "سوف تتقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله، والدي الفنان حسن يوسف، يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف "الولد الشقي"، أمس عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".