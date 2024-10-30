يسرا تنعى مصطفى فهمي: "هنفتقد قيمة فنية وإنسانية"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة يسرا، الفنان مصطفى فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر.

ونشرت صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "حبيبي وصديقي والغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله، هنفتقد قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا، ويرزقك الجنة ويعوضك بكل الخير، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك، اللهم اغفر له وارحمه، خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم و لحسين بالصبر و السلوان".

ودخل الفنان الراحل مصطفى فهمي، لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة في المخ المرة الأولى في فرنسا مطلع العام الجاري، وللمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي بالقاهرة.

كانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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