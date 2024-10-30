خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

حرص الفنان خالد النبوي، والمخرج عمرو عرفة على حضور جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم

وشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٢ عام، بعد صراع مع المرض

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب)