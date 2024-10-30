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بالصور.. انهيار حسين فهمي في جنازة شقيقه مصطفى

01:39 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    صور من جنازة الراحل مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    شقيقه حسين فهمي في جنازه شقيقه الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    خالد النبوي وعمرو عرفة في جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    صور من جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    الصور الأولى من جنازة مصطفى فهمي
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
  • عرض 28 صورة
    حسين فهمي وميرفت أمين يودعان مصطفى فهمي بمقابر العائلة
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كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان الفنان الكبير مصطفى فهمي من مسجد النيل بمنطقة الدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه.

وظهر الفنان حسين فهمي في الجنازة يبكي حزنا على رحيل شقيقه الأصغر

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب) وغيرها من الأعمال.

حسين فهمي مصطفى فهمي جنازة مصطفى فهمي الدقي
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