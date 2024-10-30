بالصور.. انهيار حسين فهمي في جنازة شقيقه مصطفى

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان الفنان الكبير مصطفى فهمي من مسجد النيل بمنطقة الدقي، بحضور شقيقه النجم حسين فهمي الذي عاد من مدينة الجونة عقب وفاة شقيقه.

وظهر الفنان حسين فهمي في الجنازة يبكي حزنا على رحيل شقيقه الأصغر

الفنان مصطفى فهمي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وخلال مشواره الفني قدم الفنان مصطفى فهمي أعمالا هامة منها: (دموع في عيون وقحة، أيام في الحلال، أيوب، قصة الأمس، السرب) وغيرها من الأعمال.