موعد ومكان جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

كتبت- نوران أسامة

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعلم "مصراوي" من مصدر مقرب لأسرة الفنان الراحل، أنه من المقرر تشييع الجثمان، عقب صلاة الظهر من مسجد النيل، بمنطقة الدقي.

وعانى الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية إثر مضاعفات عملية دقيقة في المخ لإزالة ورم خبيث أجراها في شهر أغسطس الماضي وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

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