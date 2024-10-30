إعلان

هكذا نعى أحمد السقا الفنان مصطفى فهمي

01:02 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الفنان أحمد السقا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد السقا الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر "السقا"، صورة الراحل، وكتب: "الله يرحمك يا أستاذ يا عظيم، البقاء لله".

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر مضاعفات عملية دقيقة بالمخ أجراها في شهر أغسطس الماضي، إذ فارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي مشاركته في فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرًا في دور السينما المصرية والعربية.

أحمد السقا ...

اقرأ أيضًا:

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى النجم الكبير مصطفى فهمي

"خبر حزين جدا".. هند صبري تنعى مصطفى فهمي

أحمد السقا ينعي مصطفى فهمي الفنان أحمد السقا وفاة الفناان مصطفي فهمي انستجرام أحمد السقا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد ومكان جنازة الفنان الراحل مصطفى فهمي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو