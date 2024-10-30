هكذا نعى أحمد السقا الفنان مصطفى فهمي

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد السقا الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر "السقا"، صورة الراحل، وكتب: "الله يرحمك يا أستاذ يا عظيم، البقاء لله".

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر مضاعفات عملية دقيقة بالمخ أجراها في شهر أغسطس الماضي، إذ فارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي مشاركته في فيلم "السرب" الذي عرض مؤخرًا في دور السينما المصرية والعربية.

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