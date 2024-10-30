"خبر حزين جدا".. هند صبري تنعى مصطفى فهمي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة هند صبري الفنان الكبير مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لمضاعفات من عملية جراحية دقيقة في المخ.

ونشرت صبري عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالراحل، وعلقت: "خبر حزين جدًا، الله يرحمك يا مصطفى ويحسن إليك، كنت أميرا في كلّ شيئ، خالص عزائي لأبنائه و أسرته و على رأسها الأستاذ حسين فهمي، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنّة".

ودخل الفنان الراحل مصطفى فهمي، لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة في المخ المرة الأولى في فرنسا مطلع العام الجاري، وللمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي بالقاهرة.

كانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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