"جده باشا ودخل التمثيل بالصدفة".. 7 معلومات عن الفنان الراحل مصطفى فهمي

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كتب- مروان الطيب:

رحل عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامُا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني.

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر مضاعفات عملية دقيقة بالمخ أجراها في شهر أغسطس الماضي، إذ فارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

وإليكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل مصطفى فهمي وهي كالآتي:

- وُلد في 7 أغسطس عام 1942، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمي.

- جده محمد باشا فهمي، كان رئيسًا لمجلس الشورى، من أصول شركسية لأسرة أرستقراطية.

- درس في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم التصوير.

- بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير مع مدير التصوير عبد الحليم نصر في فيلم "أميرة حبي أنا".

- تزوج مصطفى فهمي 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية وأنجب منها "عمر ودينا"، والمرة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، عام 2007 حتى عام 2021، والمرة الثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وأعلن عن طلاقه منها في عام 2021.

- كانت الصدفة سبب مشاركته كممثلا في فيلم "أين عقلي" عام 1974، بطولة الفنانة سعاد حسني، لينطلق بعدها، إذ قدم العديد من الأعمال الهامة وتعاون خلالها مع أبرز نجوم السينما المصرية أبرزهم "ملك الترسو" فريد شوقي.

- والدته هي خديجة هانم، التي تخرجت من جامعة السوربون، وعملت ضابطا بالجيش المصري.

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