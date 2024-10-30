"ذهب بصمت أوراق الخريف".. منذر رياحنة ينعي مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان منذر رياحنة، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، برسالة مؤثرة.

ونشر "منذر" صورة أرشيفية للفنان الراحل مصطفى فهمي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلا: "رحل في بصمت أوراق الخريف، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين".

وعانى الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية إثر مضاعفات عملية دقيقة في المخ لإزالة ورم خبيث أجراها في شهر أغسطس الماضي وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

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