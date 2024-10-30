كريم عبد العزيز ينعى مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

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كتب- مروان الطيب:

نعى النجم كريم عبد العزيز، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 30 أكتوبر، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر كريم عبد العزيز صورة أرشيفية للراحل مصطفى فهمي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير أستاذ حسين فهمي، لوفاة شقيقه الفنان القدير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي، توفى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية بعدما خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية إثر مضاعفات العملية التي أجراها وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

وكانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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