أكرم حسني ينعى الفنان مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان أكرم حسني، الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لمضاعفات من عملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم خبيث عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونشر "أكرم" صورة أرشيفية للفنان مصطفى فهمي عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله".

ودخل الفنان الراحل مصطفى فهمي، لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة في المخ المرة الأولى في فرنسا مطلع العام الجاري، وللمرة الثانية في شهر أغسطس الماضي بالقاهرة.

كانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.