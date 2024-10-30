"آه يا وجع القلب".. بوسي شلبي تنشر آخر لقاء جمعها بالراحل مصطفى فهمي

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

استعادت الإعلامية بوسي شلبي، آخر لقاء جمعها بالفنان الراحل مصطفى فهمي، إحياءً لذكراه بعد رحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت بوسي شلبي، صورة اللقاء عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" قائلة: "آه يا وجع القلب، أخر لقاء مع الغالي مصطفى فهمي، إنسان بكل معاني الكلمة، هتوحشنا يا مصطفى يا طيب يا خلوق، الله يرحمك، الفاتحة".

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي، توفى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية بعدما خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم في المخ بشهر أغسطس الماضي.

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية على إثر مضاعفات العملية التي أجراها وفارق الحياة تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة وتعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

وكانت آخر مشاركات مصطفى فهمي الفنية بفيلم "أهل الكهف" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، للمخرج الكبير عمرو عرفة وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.