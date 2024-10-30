"ورم سرطاني بالمخ".. سبب تدهور الحالة الصحية لمصطفى فهمي قبل رحيله

كتب- مروان الطيب:

توفى الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية بعدما خضع لجراحة دقيقة لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وعانى الفنان الراحل مصطفى فهمي من تعب شديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على إثر مضاعفات العملية التي أجراها وفارق الحياة، تاركًا وراءه مسيرة فنية قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة، إذ تعاون مع أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان موعد الجنازة والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

وكانت آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.