جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- محمد فتحي:

توفي الفنان مصطفى فهمي، قبل قليل، عن عمر يناهز 82 عامًا.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.