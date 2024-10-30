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وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عامًا

03:42 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    الفنان مصطفي فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي والفنانة يسرا
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    مصطفى فهمي وشقيقه حسين
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    مصطفى فهمي
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    مصطفى فهمي وزوجته الإيطاليه ونجله
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    مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي
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    مصطفى فهمي رفقة عائلته
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    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي وزوجته رانيا فريد شوقي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى
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    مصطفى فهمي
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    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي مع فاتن موسى قبل الطلاق
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    مصطفى فهمي 2
  • عرض 29 صورة
    الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي وفاتن موسى
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي وفاتن موسى
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي وطليقته
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    الفنان مصطفى فهمي
  • عرض 29 صورة
    الفنان مصطفي فهمي
  • عرض 29 صورة
    الفنان الراحل مصطفى فهمي
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كتب- محمد فتحي:

توفي الفنان مصطفى فهمي، قبل قليل، عن عمر يناهز 82 عامًا.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي، تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وبدأ مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة "أين عقلي"، عام 1976، ثم بعد ذلك توالت بعدها أعماله السينمائية والتليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية.

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