ياسمين جمال تنعى حسن يوسف: "كان لي الشرف أني وقفت جنبك"

كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة ياسمين جمال، النجم الكبير حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

ونشرت ياسمين صورة أرشيفية جمعتها بالنجم الراحل من كواليس مسلسل "عواصف نساء" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وقالت: "إنت بجد مشيت، كان لي الشرف أني وقفت جنبك واتكلمت معاك، وعرفت منك حكايات عن فن الزمن الجميل، الصورة دي من مسلسل عواصف نساء للمخرج الكبير محمد أبو سيف، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر قلوبنا على فراقك، بحبك جدًا وهتوحشني".

وتم تشييع جثمان الراحل حسن يوسف من مسجد الشرطة ودفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وهم ميرفت أمين، شهيرة، نسرين أمين، إيهاب فهمي، أيمن عزب، سامح الصريطي، إلى جانب أرملته شمس البارودي التي لم تتمالك دموعهًا حزنًا على فراقه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ياسمين جمال كانت بمسلسل "قلع الحجر" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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