حدث بالفن| وفاة نجم كبير وإصابة فنان أثناء التصوير وحلا شيحة تثير الجدل في مهرجان الجونة

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول منشور على حساب عمرو دياب بـ "إنستجرام" بعد حذف الصور والفيديو، وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، تفاصيل إصابة محمد محمود عبدالعزيز في برغم القانون، لماذا بكى حسن يوسف بسبب حديثه عن الشعراوي؟، ونسرين طافش بفستان ساحر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، وغيرها من الأخبار.