حدث بالفن| وفاة نجم كبير وإصابة فنان أثناء التصوير وحلا شيحة تثير الجدل في مهرجان الجونة
12:03 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول منشور على حساب عمرو دياب بـ "إنستجرام" بعد حذف الصور والفيديو، وفاة الفنان الكبير حسن يوسف، تفاصيل إصابة محمد محمود عبدالعزيز في برغم القانون، لماذا بكى حسن يوسف بسبب حديثه عن الشعراوي؟، ونسرين طافش بفستان ساحر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، وغيرها من الأخبار.
محمد محمود عبد العزيز حسن يوسف مهرجان الجونة السينمائي شمس البارودي حلا شيحة نسرين طافش رانيا محمود ياسين نبيل الحلفاوي الأهلى والعين الإماراتي العين الإماراتي عمرو دياب
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