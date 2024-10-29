"العين ما تعلاش على الحاجب".. رامز جلال يحتفل بفوز النادي الأهلي على العين الإماراتي

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان رامز جلال بفوز النادي الأهلي المصري على نادي العين الإماراتي بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر رامز جلال صورة للاعبي النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "رجالة النادي الأهلي قاموا بالواجب، أبطال نص الدنيا، والعين ما تعلاش على الحاجب".

ومن المعروف عن رامز جلال انتمائه للنادي الأهلي، ودائماً ما يستضيف العديد من لاعبي النادي الأهلي ببرامج المقالب خاصته وكان من ضمنهم حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان رامز جلال على شاشة السينما كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

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