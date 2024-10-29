إعلان

"العين ما تعلاش على الحاجب".. رامز جلال يحتفل بفوز النادي الأهلي على العين الإماراتي

11:45 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

رامز جلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان رامز جلال بفوز النادي الأهلي المصري على نادي العين الإماراتي بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر رامز جلال صورة للاعبي النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "رجالة النادي الأهلي قاموا بالواجب، أبطال نص الدنيا، والعين ما تعلاش على الحاجب".

ومن المعروف عن رامز جلال انتمائه للنادي الأهلي، ودائماً ما يستضيف العديد من لاعبي النادي الأهلي ببرامج المقالب خاصته وكان من ضمنهم حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان رامز جلال على شاشة السينما كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

رامز جلال يحتفل بفوز النادي الأهلي

اقرأ أيضا:

محمد العدل عن الراحل حسن يوسف: "كنا هنشتغل مع بعض ومحصلش نصيب"

عمرو منسي لـ"مصراوي": نفكر بتكريم اسم النجم حسن يوسف في ختام "الجونة السينمائي"

رامز جلال الأهلي الأهلى والعين الإماراتي العين الإماراتي بطولة كأس الإنتركونتيننتال انستجرام رامز جلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| وفاة نجم كبير وإصابة فنان أثناء التصوير وحلا شيحة تثير الجدل في مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو