بعد حذف الصور والفيديوهات.. أول منشور على حساب عمرو دياب بـ "إنستجرام"

كتب - معتز عباس:

فاجئ المطرب عمرو دياب جمهوره ومتابعيه، بأول منشور على حسابه بموقع "انستجرام"، بعد حذفه الصور والفيديوهات من الحساب كاملًا.

ونشر دياب، مقطع فيديو عبر حسابه، وعلق برقم :"3 أيام"، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

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وكان المطرب عمرو دياب أثار الجدل مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حذفه الصور والفيديوهات من على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وتظهر على حسابات عمرو دياب على موقع "فيسبوك" و"إكس" جميع الصور والفيديوهات، بعكس حسابه على موقع "انستجرام".

وكان عمرو دياب أحيا الحفل الافتتاحي لمهرجان موسم الكويت الغنائي على مسرح "الارينا الكويت" في أضخم حفلات الموسم بحضور رفع شعار كامل العدد حضره الآلاف من الجمهور الكويتي والعربي من محبي الهضبة.

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