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الألقاب تليق بك.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي التاريخي على العين الإماراتي

10:18 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الفنان نبيل الحلفاوي

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كتب - معتز عباس:

عبر الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بتحقيق الأهلي الفوز على فريق العين الإماراتي، بنتيجة 3/0.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "ألف مبروك. الأهلي يفوز في الإنتركونتيننتال بكأس بطل نصف العالم ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم، الألقاب التاريخية تليق بك".

نجح النادي الأهلي، في الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه العين الإماراتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

حصد الأهلي لقب كأس القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، ما يعادل تقريبًا نصف الأرض.

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، على أن يواجه الفائز من ديربي الأمريكيتين، بين بطل الجنوبية والشمالية.

نبيل الحلفاوي على تويتر

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