صلاح عبدالله عن مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي: "أتمناها مباراة رائعة بروح رياضية عالية"

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على مباراة النادي الأهلي أمام نادي العين الإماراتي التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر صلاح عبدالله صورة عبر حسابه الرسمي على "X" من كواليس المباراة ظهر خلالها عدد من جمهور النادي الأهلي وعلق عليها: "العين الإماراتي في عيون مصرنا وعيونا كلنا، وأتمناها مباراة رائعة بروح رياضية عالية جدًا بين اللاعبين والجمهورين والمعلقين والمحللين وطبعًا أتمنى فوز أهلي من قلبي"، وأنهى تعليقه مازحًا: "وأخيرًا مين دول؟".

ومن المعروف عن الفنان صلاح عبدالله انتمائه لجماهير نادي الزمالك، ودائمًا ما يحرص التعليق على مباريات نادي الزمالك سواء محليًا أو قاريًا عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان هذا العام منها مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، مسلسل "بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب، مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني، إلى جانب ظهوره كضيف شرف بأحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله السينمائية كانت بفيلم "الإسكندراني" وعرض مطلع العام الجاري.

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