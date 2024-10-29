نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام العين الإماراتي ويطلب هذا الطلب من المدير الفني

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي في مباراته أمام نادي العين الإماراتي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وأعاد الحلفاوي نشر تشكيل النادي الأهلي للمباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "تمام كبداية، ونرجو ألا يتأخر في التغيير عند اللزوم، رضا سليم، قفشة، عمر".

وحذر الحلفاوي لاعبي النادي الأهلي من الاستمرار في الاحتفال ببطولة كأس السوبر المصري التي انتهت بفوز النادي الأهلي بركلات الترجيح على نادي الزمالك والتركيز على مباراة العين الإماراتي وقال: " بعد أربعة أيام فحسب مواجهة صعبة وهامة بين الأهلي المصري بطل أفريقيا والعين الإماراتي بطل اسيا في بطولة القارات الإنتركونتننتال، بداية من الغد استمرار أية مظاهر احتفالية بالسوبر أو الانشغال به سيكون له تأثير سلبي على جاهزية فريقنا لهذا اللقاء الصعب القادم".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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