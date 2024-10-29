بالصور.. بكاء شمس البارودي في جنازة الراحل حسن يوسف

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب- مروان الطيب:

لم تتمالك الفنانة شمس البارودي دموعها أثناء تشييع جثمان زوجها الفنان الراحل حسن يوسف من مسجد الشرطة عصر اليوم الثلاثاء ودفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وظهرت شمس في الجنازة وهي متأثرة برحيل زوجها الراحل وسط مواساة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وبدت مشتتة وكأنها تبحث عنه وسط المتواجدين حولها.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على المشاركة في جنازة الراحل حسن يوسف أبرزهم الفنانة ميرفت أمين، الفنانة شهيرة، الفنانة نسرين أمين، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أيمن عزب، الفنان سامح الصريطي.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والنقابات على نعي الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا وسط حالة من الحزن.

وأعلن عن خبر رحيل الفنان حسن يوسف شقيقه محمد يوسف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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