"كان بيقوله يا سيدي".. لماذا بكى حسن يوسف بسبب حديثه عن الشعراوي؟

كتب- مروان الطيب:

رحل الفنان الكبير حسن يوسف عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عامًا، وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الفني والإعلامي على رحيل النجم الكبير.

وشيع جثمانه عصر اليوم من مسجد الشرطة ودفن في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

ومن المعروف عن الفنان الراحل حسن يوسف التزامه دينيًا خلال السنوات الماضية، وتقديم العديد من الأعمال الدينية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أبرزها مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد خلاله السيرة الذاتية للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وتحدث حسن يوسف بأحد البرامج التلفزيونية في وقت سابق، عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي وكونه سببًا في اعتزاله الفن والتزامه دينيًا، وقراره بتحويل قصة حياته لعمل درامي بعد النجاح الكبير لمسلسل "أم كلثوم"، وكان يريد أن يقوم بتعريف الشيخ الشعراوي للشعب المصري والعربي بالطريقة التي يستحقها.

وعن قرار اعتزاله الفن والتزامه دينيًا وعلاقته بالشعراوي قال: "وجود شمس البارودي جمبي وهي ملتزمة وأنا كنت لسه بشتغل خلاني توقفت، قولت أعيد حساباتي، كنت أنا وقتها ربنا كرمني واتعرفت على الشيخ الشعراوي، ومجموعة من العلماء الأفاضل، كان أبرزهم سيدي وتاج راسي الشيخ الشعراوي، كنت أحب أقوله يا سيدي، وكنت أقوله يا مولانا هو كان يقولي نعم يا سيدي وكان أي حد يكلمه يقوله أيوة يا سيدي نعم في إيه؟، قولت له أنا دلوقتي توقفت أراجع حساباتي، وأخدت حتة أرض وهبتدي أزرعها، قالي إنت فلاح أصلا، قولت له ولا عمري أعرف أصلا الفاس ده بيعمل ايه؟".

واستكمل: "قالي هتخسر، وقد كان الفلوس اللي حطتها رجعولي ناقصين، وبعدها فتحت مكتبة، قالي برضه الشغلانة دي ليها سرها، قالي خليك في شغلتك وزي ما علمت الشباب إزاي يركبوا عربية سبور ويعاكسوا البنات، علم الشباب إزاي يقول كلمة طيبة، إزاي يلتزم حاجة فيها قيم، تعلم الشاب ازاي يحترم أبوه، ولما اتعرفت على الشيخ الشعراوي الله يرحمه ولازمته وكنت خدام من خدامينه كنت أقعد تحت رجليه على طول مقعدش جنبه، وتوفي الشيخ الشعراوي وإذا بالتلفزيون يعمل أم كلثوم ونجح وشوفناه وأعجبنا بيه جدًا".

مضيفًا: "أنا الحقيقة غيرت على الشيخ الشعراوي، قلت معقول مصر تعمل مسلسل عن أم كلثوم المطربة العظيمة مفيش اتنين يختلفوا عليها، وإزاي أنا قاعد كده ومعملش مسلسل عن سيدي، وناس كتير قالولي إنت مش قد المسلسل ده مش هتقدر تعمله، محدش هيقف جمبك، وكأن ربنا أراد إن هذا الراجل تخرج حياته وكانت الناس لا تعرف عن الشعراوي إلا الدروس بتاعة يوم الجمعة، وكأن ربنا قدر أن تخرج حياة هذا الرجل للشعب المصري والعربي عشان يعرف من هو الشيخ الشعراوي".

قدم الفنان الكبير حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال مسيرته التي تعاون خلاله مع نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما المصرية، وكانت بداية انطلاقته الحقيقية فترتي الستينيات والسبعينيات وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية منها "في بيتنا رجل" عام 1961، "مذكرات تلميذة" عام 1962، "زقاق المدق" عام 1963، مرورًا بفيلم "أم العروسة"، فيلم "للرجال فقط" عام 1964، "المغامرون الثلاثة" عام 1965، "شياطين البحر" عام 1972 وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ليعلن حسن يوسف التزامه دينيًا ببداية وقرر تقديم العديد من الأعمال الدينية في الدراما التلفزيونية منها مسلسل "ابن ماجة القزويني" عام 2001، ومسلسل "إمام الدعاة" عام 2002، مسلسل "أنوار الحكمة" عام 2003، مسلسل "الإمام النسائي" عام 2004، مسلسل "الإمام المراغي" عام 2006، وكانت اخر مشاركات الراحل حسن يوسف بمسلسل "الضاهر" عام 2019.

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