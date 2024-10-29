حسن يوسف.. الولد الشقي الذي اعتزل الفن مرتين

كتبت- منال الجيوشي

منذ ساعات، رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن يوسف واحد من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية

"الولد الشقي" -كما أطلق عليه النقاد- بدأ مشواره الفني بدور "علي" في فيلم "أنا حرة" بعدما اكتشفه النجم الراحل حسين رياض، وقدمه للسينما عام 1959

بعدها انطلق حسن يوسف في تقديم أدوار صغيرة، وسرعان ما كانت موهبته وحضوره سببا في حصوله على أدوار البطولة

وعلى الرغم من تقديمه شخصية الشاب خفيف الظل في عدد كبير من الأعمال للدرجة التي جعلت النقاد يطلقون عليه لقب "الولد الشقي" في أعمال مثل "للرجال فقط"، "أم العروسة"، "حكاية جواز"، "الزواج على الطريقة الحديثة"، "شاطئ المرح"، إلا أن مشوار حسن يوسف يحفل بالأعمال الهامة والمميزة

فعلى سبيل المثال قدم حسن يوسف للسينما أعمالا هامة منها "في بيتنا رجل"، "شفيقة القبطية"، "شيء من العذاب"، "الباب المفتوح" وغيرها

وفي مسيرة حسن يوسف الفنية لا ينسى جمهوره الثنائي المميز الذي قدمه مع سندريلا السينما العربية سعاد حسني، فقدما معا ١٤ فيلم أبرزها "الثلاثة يحبونها"، "فتاة الاستعراض"، "حكاية ٣ بنات"، "اللقاء الثاني"

وفي التليفزيون قدم النجم الراحل عددا من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا منها: "إمام الدعاة"، "ليالي الحلمية"، "زينب والعرش"، "زهرة وأزواجها الخمسة"

أما حياة الفنان حسن يوسف الشخصية فكانت دائما مثار اهتمام الجمهور والصحافة، نظرا لكونه أحد أشهر نجوم الصف الأول

تزوج حسن يوسف للمرة الأولى من النجمة لبلبة عام 1964، واستمرت الزيجة 7 سنوات لتنتهي بطلاقهما عام 1971

بعدها بعام واحد وتحديدا 1972، تزوج حسن يوسف من النجمة شمس البارودي واستمر زواجهما حتى رحيله وأنجبا ٤ أبناء هم (عمر، عبدالله، ناريمان، محمود)

في الثمانينات أعلن الفنان حسن يوسف اعتزاله الفن، وقال وقتها إنه سيتفرغ للعبادة مع زوجته النجمة شمس البارودي

بعدها بسنوات عاد الفنان الراحل لتقديم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال مسلسل "إمام الدعاة" وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا

الأحزان طاردت الفنان الكبير حسن يوسف بعد وفاة نجله عبدالله العام الماضي، ليعلن بعدها اعتزاله الفن، ويرحل اليوم في هدوء بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة