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تأثر شهيرة وميرفت أمين.. 20 صورة لنجوم الفن في جنازة الراحل حسن يوسف

05:26 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان سامح الصريطي
  • عرض 20 صورة
    الفنان إيهاب فهمي
  • عرض 20 صورة
    الفنانة شهيرة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة شمس البارودي
  • عرض 20 صورة
    السيناريست محمد الغيطي
  • عرض 20 صورة
    أيمن عزب يصل جنازة حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    الفنانة نسرين أمين
  • عرض 20 صورة
    إيهاب فهمي وأيمن عزب يشاركان في تشييع جثمان الراحل حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    أيمن عزب
  • عرض 20 صورة
    جنازة الراحل حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    جنازة حسن يوسف من مسجد الشرطة
  • عرض 20 صورة
    جنازة حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    شهيرة
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن في جنازة حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    جنازة الراحل حسن يوسف بحضور نجوم الفن
  • عرض 20 صورة
    نسرين أمين تشارك في جنازة حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن يشاركون في جنازة حسن يوسف
  • عرض 20 صورة
    تشييع جثمان الراحل حسن يوسف من مسجد الشرطة
  • عرض 20 صورة
    وصول جثمان الراحل حسن يوسف
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود معروف:
توافد العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي على جنازة الفنان الراحل حسن يوسف وتشييع جثمانه عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة ودفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وجاء من أبرز الحضور أيمن عزب، ميرفت أمين، شمس البارودي، نسرين أمين، شهيرة، التي ظهرت متأثرة، أحمد نبيل، إيهاب فهمي، وسامح الصريطي.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

برع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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جنازة حسن يوسف ميرفت أمين حسن يوسف شمس البارودي
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