تأثر شهيرة وميرفت أمين.. 20 صورة لنجوم الفن في جنازة الراحل حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود معروف:

توافد العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي على جنازة الفنان الراحل حسن يوسف وتشييع جثمانه عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة ودفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وجاء من أبرز الحضور أيمن عزب، ميرفت أمين، شمس البارودي، نسرين أمين، شهيرة، التي ظهرت متأثرة، أحمد نبيل، إيهاب فهمي، وسامح الصريطي.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

برع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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