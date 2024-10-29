شمس البارودي وميرفت أمين.. في جنازة حسن يوسف من مسجد الشرطة "فيديو"

كتبت- نوران أسامة:

توافد عدد من نجوم الفن استعدادًا لوداع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف، من مسجد الشرطة، والمقرر دفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وذلك بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم شمس البارودي، نسرين أمين، ميرفت أمين، شهيرة، أحمد نبيل، إيهاب فهمي، أيمن عزب، سامح الصريطي.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

برع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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