إعلان

شمس البارودي وميرفت أمين.. في جنازة حسن يوسف من مسجد الشرطة "فيديو"

04:51 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    شمس البارودي من جنازة زوجها الراحل حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    تأثر شمس البارودي في جنازة الراحل حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    شمس البارودي من جنازة الراحل حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    شمس البارودي في جنازة الراحل حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    نسرين أمين تشارك في جنازة حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن يشاركون في جنازة حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    جنازة حسن يوسف ٢
  • عرض 14 صورة
    جنازة الراحل حسن يوسف بحضور نجوم الفن
  • عرض 14 صورة
    نجوم الفن في جنازة حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    جنازة حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    أيمن عزب يصل جنازة حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    جنازة الراحل حسن يوسف
  • عرض 14 صورة
    جنازة حسن يوسف من مسجد الشرطة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

توافد عدد من نجوم الفن استعدادًا لوداع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف، من مسجد الشرطة، والمقرر دفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وذلك بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم شمس البارودي، نسرين أمين، ميرفت أمين، شهيرة، أحمد نبيل، إيهاب فهمي، أيمن عزب، سامح الصريطي.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

برع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

اقرأ أيضًا:

نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان الراحل حسن يوسف:"خالص التعازي"

"قلبي مع محمود وعمر وناريمان" إنجي وجدان تودع حسن يوسف بكلمات مؤثرة

المتحدة تنعى "الولد الشقي".. حسن يوسف

شمس البارودي ميرفت أمين جنازة حسن يوسف مسجد الشرطة وفاة الفنان حسن يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تأثر شهيرة وميرفت أمين.. 20 صورة لنجوم الفن في جنازة الراحل حسن يوسف

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو