بدء تشييع جثمان الفنان حسن يوسف من مسجد الشرطة

كتبت- نوران أسامة:

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان حسن يوسف، من مسجد الشرطة، وسيتم دفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وكان من ضمن الحضور الفنانة ميرفت أمين، وشهيرة.

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

برع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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