كيف تأثر حسن يوسف بغرق نجله؟: "شفت إن التمثيل ملوش لازمة"

كتب مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف، اليوم عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مشوار فني حافل بالأعمال السينمائية الخالدة.

محمد يوسف، شقيق الفنان الراحل، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وعانى الفنان الراحل الفنان حسن يوسف، من حالة حزن شديد ، إثر وفاة نجله عبد الله، غرقا في قرية سياحية بالساحل الشمالي في يوليو 2023

وقال الفنان الراحل حسن يوسف في مداخلة هاتفية : "بعد وفاة ابني عبد الله، شفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهورعلى تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

وحرص الفنان حسن يوسف على توجيه رسالة لمحبيه، قائلا: "أحب أن أشكرهم على الوقوف بجواري وطيلة الوقت يشجعونني ويدعموني بشكل مستمر وإذا كنت قدمت أعمالا جيدة فهذا بفضل تشجيعهم لي".

عبدالله، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، رحل عن عمر 35 عامًا هو الأصغر، والابن الرابع من بين أبناء الفنان الراحل، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وهم ناريمان، وعمر،و محمود.

وتوفي عبد الله، غرقا في إحدى قرية سياحية بالساحل الشمالي وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.