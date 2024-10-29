بصورة في شبابه.. أكرم حسني ينعى حسن يوسف: "وداعًا الولد الشقي"

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أكرم حسني الفنان القدير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

ونشر "أكرم"، صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعاً الولد الشقي، وداعًا حسن يوسف".

وأعلن خبر الوفاة شقيقه محمد يوسف الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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