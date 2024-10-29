"بهذه الكلمات" يسرا تنعى الفنان الراحل حسن يوسف

كتبت- نوران أسامة:

قدمت الفنانة يسرا واجب العزاء في الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وكتبت يسرا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الفنان القدير حسن يوسف، فقدنا قيمة فنية عظيمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وكشف الفنان عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان الجنازة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال : "تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"، موعد ومكان صلاة الجنازة".

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