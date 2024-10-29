"السبكي " ينعى "الولد الشقي" حسن يوسف

كتبت- نوران أسامة:

نعت شركة السبكي للإنتاج الفني النجم الراحل حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا

ونشر المنتج أحمد السبكي، نعيه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني، والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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