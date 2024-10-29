"الزميل والصديق العزيز".. حسين فهمي ينعى حسن يوسف

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان حسين فهمي، النجم الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وكتب "فهمي"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "أنعى بكل أسف الزميل والصديق العزيز الفنان الكبير "حسن يوسف"، الذي وافته المنية صباح اليوم وأتمنى من الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا السلوان".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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