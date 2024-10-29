أشرف زكي يكشف لمصراوي سبب غيابه عن جنازة حسن يوسف

كتب-مصطفى حمزة:

كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أسباب تعذر حضور جنازة الفنان الراحل حسن يوسف المقرر إقامتها عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء.

الفنان أشرف زكي ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" رحم الله الفنان حسن يوسف، وخالص التعازي للأسرة الفنية كلها، إذ يمثل الراحل ركنا هاما من تاريخنا الإبداعي، و أعماله لها بصمات راسخة في قلوبنا جميعا".

وتابع:" أنا حاليا أؤدي مناسك العمرة، ولهذا يتعذر تواجدي في جنازة الراحل".

في أول تعليق لمدير التصوير محمد يوسف، عقب إعلانه وفاة شقيقه الفنان الراحل حسين يوسف، اليوم الثلاثاء، تحدث لـ"مصراوي"، وقال ،:"الأسرة تستعد حاليا لإقامة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد"

وعن موعد ومكان العزاء، قال ،:" لم نحدد بعد"

مدير التصوير محمد يوسف، كان قد أعلن عن رحيل الفنان حسن يوسف، عن عمر 90 عاما، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"