إنجي علي تنعى الراحل حسن يوسف بهذه الكلمات

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الإعلامية إنجي علي الفنان الراحل حسن يوسف، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ونشرت إنجي صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفتى الشقي في السينما المصرية الفنان الكبير حسن يوسف الفاتحة".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز.

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