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محمد العدل عن الراحل حسن يوسف: "كنا هنشتغل مع بعض ومحصلش نصيب"

01:16 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    محمد العدل
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كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المخرج محمد العدل، الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.

ونشر "العدل" صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "وداعًا الفنان الكبير حسن يوسف، كنا المفروض نشتغل مع بعض في فيلم "صاحب المقام"، لكن محصلش نصيب، بحبه جدًا، الله يرحمه".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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