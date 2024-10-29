نادية الجندي تنعى حسن يوسف:" أعماله الخالدة ستعيش في قلوبنا"

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة نادية الجندي، النجم الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

وكتبت نادية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص العزاء لأسرة السيدة شمس البارودي وأولاده والوسط الفني جميعاً، على فقدان الفنان القدير حسن يوسف، الذى أثرى الشاشة العربية بأعماله الخالدة التي ستعيش قلوبنا وفي ذاكرتنا فنان من الزمن الجميل ربنا يرحمه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان، ويصبر كل محبيه، البقاء لله وخالص التعازي".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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