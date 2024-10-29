المتحدة تنعى "الولد الشقي".. حسن يوسف

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير "حسن يوسف" والذي رحل عن عالمنا اليوم، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الراحل وللشعب المصري داعين الله أن يلهم أحبائه وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.