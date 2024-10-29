إعلان

موعد ومكان صلاة جنازة الفنان الراحل حسن يوسف

12:46 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الفنان حسن يوسف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم ، موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مشوار فني حافل.

الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"

محمد يو سف، شقيق الفنان الراحل، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

صلاة جنازة الراحل حسن يوسف موعد تشييع جثمان حسن يوسف وفاة حسن يوسف الفنان منير مكرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المتحدة تنعى "الولد الشقي".. حسن يوسف

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو