موعد ومكان صلاة جنازة الفنان الراحل حسن يوسف

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان منير مكرم ، موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما، بعد مشوار فني حافل.

الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" تقام صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر اليوم، في مسجد الشرطة"

محمد يو سف، شقيق الفنان الراحل، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".