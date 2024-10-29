أحمد السقا يودع الفنان الراحل حسن يوسف:" الولد الشقي رمز البهجة"

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد السقا، النجم الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات قليلة، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

ونشر صورًا للراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحل الولد الشقي، الفنان القدير حسن يوسف، كنت دائمًا رمزًا للبهجة و العفوية والابتسامة، وجزءًا من ذكرياتنا الجميلة، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويجعل مثواه الجنة، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"