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"لسه جوايا الوجع".. آخر كلمات حسن يوسف قبل رحيله

12:21 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الفنان حسن يوسف

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وتضمنت آخر كلمات الراحل عبر مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية نهال طايل، تأثر ا كبيرا وإحساس بالألم لرحيل نجله، وتحدث "حسن يوسف" عن أنباء اعتزاله الفن بعد تصريحات زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، مؤكدًا أن وفاة ابنه "عبدالله" أثرت عليه بشكل كبير.

وعلق قائلا: "أنا الحمد لله بخير وكويس، وبعد وفاة ابني الغالي عبد الله أخدت القرار فورا، لأن الوجع اللي جوايا وجع الإبن ربنا ما يكتبه على حد خلاني مقدرش أقدم أدوار اللي الناس أتعودت تشوفني فيها.. وأنا لسه جوايا الوجع ده".

الفنان حسن يوسف رحيل الفنان حسن يوسف آخر كلمات حسن يوسف قبل رحيله حسن يوسف مع الإعلامية نهال طايل
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