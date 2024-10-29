محمد فؤاد ينعى حسن يوسف

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان الراحل حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

ونشر فؤاد صورة الفنان الراحل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "

إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله،الفنان الكبير حسن يوسف،العزيز، والغالي على قلوبنا أجمعين، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وأعلن خبر الوفاة شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز،