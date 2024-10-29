"أنا بحبك".. مي عزالدين تنشر صورة مع المطرب عطار في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها صورة لها رفقة المطرب الشاب عطار.

ونشرت مي الصورة من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبسوطة أنك معانا هتكسر الدنيا يا أبو قلب طيب ونضيف وروح حلوة، وموهبة غير محدودة، أنا بحبك يعني كل حبايبي يحبوك"، وعلق الأخير: "نجمتي المفضلة وأجمل قلب في الدنيا كلها وأنا بحبك ومبسوط إني اشتغلت معاكي".

من جانب آخر، تفتتح النجمة مي عز الدين موسم الرياض المسرحي اليوم ٢٩ أكتوبر بمسرحيته "قلبي وأشباحه"، والتي يشاركها البطولة النجم عمرو يوسف.

ويشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم: حمدي الميرغني، حاتم صلاح، سليمان عيد، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، مروة أنور، دعاء رجب، إبرام سمير.

المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي، وتعرض المسرحية على مسرح بوليفارد وحتى يوم ٢ نوفمبر

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