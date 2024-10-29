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وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.. رحيل "الولد الشقي"

11:41 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنان حسن يوسف عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

حسن يوسف وفاة الفنان حسن يوسف
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