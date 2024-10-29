هاني عادل عن المهرجانات: "اختراع مصري بيعبر عن الشارع"

كتبت- نوران أسامة:

حل الفنان هاني عادل، ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وكشف خلاله عن رأيه في أغاني المهرجانات المنتشرة حاليًا.

وقال: "برغم الهجوم اللي كان حاصل على مغنين المهرجانات، ده نوع مزيكا، وإحنا معندناش غير أنواع معينة من الموسيقى الفلكلور والتراث والموسيقي، الموسيقى العربية الحديثة من أيام عبد الحليم حافظ لغاية حميد الشاعري والفرق الموسيقية".

وتابع هاني: "وإحنا معندناش اختراع مصري غير الفلكلور والتراث، والحاجة الوحيدة اللي طلعت من الشارع من حواري مصر وكلمات الناس اللي في الشارع هي المهرجانات، وهي مزيكا بتعبر عن الشارع بإمكانيات بسيطة بأجهزة بسيطة بدأ يعبر عن نفسه وعن مشاكلهم وأفراحهم بلغة مختلفة،

يذكر أن الفنان هاني عادل شارك في مسلسل "أزمة ثقة" وشاركه البطولة نجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

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