الموعد النهائي لطرح فيلم "الهوى سلطان" في دور العرض السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

حددت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان"، طرحه بدور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر، ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية.

ونشرت الشركة المنتجة من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، الملصق الدعائي الفيلم، وعلق الحساب: "في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة هتعرفوها في فيلم "الهوى سلطان" بجميع دور العرض يوم ٦ نوفمبر في مصر، ويوم ١٤ نوفمبر في جميع الدول العربية".

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث، ويشارك أحمد داود البطولة الفنانة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري.

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